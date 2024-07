Rete di comunicazione Terra-Luna con satelliti: rivoluzione nello spazio?

Gli scienziati cinesi hanno delineato un ambizioso piano per creare una rete satellitare tra la Terra e la Luna, volta a migliorare i viaggi spaziali. Pubblicata su South China Morning Post, [1] la proposta include 30 satelliti e tre stazioni terrestri lunari per il monitoraggio in tempo reale.

Nuova era di esplorazione spaziale

Yang Mengfei e il suo team della China Academy of Space Technology sottolineano che la regione tra la Terra e la Luna, nota come spazio cis-lunare, sta diventando una nuova frontiera per l’attività umana. Prevedono una rapida espansione e una maggiore concorrenza in quest’area nel prossimo decennio.

Importanza strategica

La concorrenza per risorse come slot orbitali e frequenze radio si sta intensificando. Il team sottolinea la necessità per la Cina di sviluppare infrastrutture cis-lunari per assicurarsi un vantaggio competitivo in questa economia emergente. Stabilire una tabella di marcia è fondamentale per mantenere il vantaggio della Cina.

Piani futuri

Sebbene la tempistica per la costruzione non sia specificata, la Cina mira ad avere astronauti sulla Luna entro il 2030 e una base di ricerca al polo sud lunare entro il 2035. Questi obiettivi sono in linea con la visione più ampia di potenziamento delle capacità di esplorazione spaziale.

Considerazioni chiave

Il team di Peng Jing ha valutato fattori come la copertura satellitare, la precisione della navigazione e i costi. Hanno concluso che due satelliti in un’orbita stabile potrebbero fornire comunicazioni continue con il polo sud della luna con un consumo minimo di carburante.

Vantaggi a lungo termine

La costellazione satellitare proposta consentirebbe una navigazione ad alta precisione e supporterebbe frequenti missioni lunari. Questa infrastruttura è considerata essenziale per le future attività umane sulla luna, facilitando le operazioni di movimento, atterraggio e decollo.

FAQ

Qual ​​è l’obiettivo principale della rete satellitare proposta? L’obiettivo principale è fornire servizi di comunicazione, navigazione e monitoraggio in tempo reale tra la Terra e la Luna. Chi ha proposto questa rete satellitare? La proposta è stata avanzata dagli scienziati della China Academy of Space Technology e del Beijing Institute of Spacecraft System Engineering. Cos’è lo spazio cislunare? Lo spazio cislunare si riferisce alla regione tra la Terra e la Luna, comprese le orbite satellitari e lo spazio all’interno dell’orbita lunare. Perché c’è competizione nello spazio cislunare? Esiste una competizione per risorse quali slot orbitali e frequenze radio, che sono limitate e molto preziose per le operazioni spaziali. Quando prevede la Cina di mandare gli astronauti sulla Luna? La Cina punta a mandare gli astronauti sulla Luna entro il 2030. Quali sono i tre principali fattori valutati nello studio? Lo studio ha valutato la copertura satellitare, la precisione della navigazione e i costi di costruzione e manutenzione. Quanti satelliti sono necessari per la copertura iniziale? Due satelliti in un’orbita altamente ellittica e stabile garantirebbero comunicazioni a tempo pieno con il polo sud della luna. Quali benefici a lungo termine ci si aspetta dalla costellazione satellitare? La costellazione fornirà una navigazione ad alta precisione e supporto per l’esplorazione lunare ad alta frequenza, facilitando le future attività umane sulla luna.