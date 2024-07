Scienza svela: i cinesi Han si sono adattati al freddo in modo sorprendente

Lo studio, pubblicato su hLife, [1] indaga la diversità genetica e l’adattamento biologico della popolazione cinese Han sull’altopiano mongolo. Integrando dati genomici antichi e moderni, i ricercatori forniscono approfondimenti sulla storia evolutiva e sugli adattamenti genetici di questa popolazione.

Storia della popolazione

I cinesi Han sono il gruppo etnico più numeroso al mondo, che risiede in diversi ambienti in tutta la Cina. Sull’altopiano mongolo, le popolazioni Han mostrano una significativa omogeneità genetica e hanno subito una deriva genetica influenzata dai gruppi di lingua altaica. I registri storici e le prove genetiche indicano ampie interazioni culturali e genetiche tra gli Han e vari gruppi etnici minoritari nella regione.

Adattamento biologico

Lo studio identifica segnali di selezione naturale correlati ad ambienti freddi, cambiamenti dietetici e cambiamenti immunitari. I ricercatori hanno utilizzato vari metodi statistici per rilevare geni significativi, come FADS e MTHFR, che sono collegati al metabolismo. Questi geni si sono adattati nel corso di migliaia di anni, influenzati da cambiamenti ambientali e dietetici, in particolare durante la transizione agricola neolitica.

Implicazioni per la medicina di precisione

I risultati migliorano la nostra comprensione di come i background genetici e gli eventi demografici modellano la suscettibilità alle malattie e i fenotipi. Lo studio evidenzia l’importanza delle risorse genomiche specifiche della popolazione per far progredire la medicina di precisione. Esplorando la storia genetica dei cinesi Han sull’altopiano mongolo, gli scienziati possono comprendere meglio i determinanti genetici di tratti e malattie complessi.

FAQ

Qual ​​era l’obiettivo dello studio? Lo studio si è concentrato sulla diversità genetica e l’adattamento biologico della popolazione cinese Han sull’altopiano mongolo. Dove è stato pubblicato lo studio? Lo studio è stato pubblicato sulla rivista hLife. Quali adattamenti genetici sono stati identificati? Sono stati identificati adattamenti correlati ad ambienti freddi, cambiamenti nella dieta e cambiamenti nell’immunità, in particolare nei geni FADS e MTHFR. Quali metodi sono stati utilizzati nello studio? I ricercatori hanno utilizzato statistiche basate sulla frequenza degli alleli, stime dell’indice di fissazione a coppie e analisi basate sugli aplotipi per rilevare segnali di selezione naturale. In che modo questo studio influisce sulla medicina di precisione? Lo studio migliora la comprensione dei determinanti genetici delle malattie e dei fenotipi, contribuendo al progresso della medicina di precisione personalizzata. Quali popolazioni sono state confrontate nello studio? Lo studio ha confrontato le popolazioni cinesi Han sull’altopiano mongolo con gruppi di lingua altaica e antichi coltivatori di miglio. Quali interazioni storiche sono state documentate? I registri storici documentano le interazioni tra cinesi Han e gruppi etnici minoritari come Xiongnu, Xianbei e Uiguri sull’altopiano mongolo. Quali geni sono stati studiati in modo specifico? Lo studio si è concentrato sui geni FADS e MTHFR, che sono collegati agli adattamenti metabolici.

