Scoperti nuovi funghi nei suoli degli agrumeti cinesi, la biodiversità è sorprendente

Un nuovo studio pubblicato su Journal of Fungi[1] ha portato alla scoperta di tre nuove specie e un nuovo record di funghi micorrizici arbuscolari del genere Acaulospora, tutte associate alla rizosfera degli agrumi in Cina meridionale.

Nuove specie e un record nazionale

Nel corso di un’indagine condotta tra i suoli di Jiangxi e Guangxi, i ricercatori hanno isolato e descritto quattro tipi di funghi micorrizici arbuscolari. Tre di questi sono completamente nuovi per la scienza: Acaulospora citrusnsis, A. guangxiensis e A. jiangxiensis. Il quarto, A. herrerae, viene riportato per la prima volta in Cina. Tutti sono stati identificati grazie a un’analisi dettagliata morfologica e filogenetica.

Un aiuto invisibile per le piante di agrumi

Questi funghi formano simbiosi con le radici degli agrumi, migliorando l’assorbimento dei nutrienti, la ritenzione idrica e la resistenza ai patogeni. Essendo gli agrumi poco dotati di peli radicali, la presenza di funghi micorrizici è fondamentale per la loro crescita. In totale, gli studiosi hanno analizzato oltre 1500 spore provenienti da 90 campioni di suolo.

Dettagli morfologici e genetici unici

Le nuove specie si distinguono per forma, colore e struttura degli strati delle spore. La A. citrusnsis ha spore piccole e giallo chiaro, mentre A. guangxiensis si riconosce per le depressioni regolari sulla superficie. A. jiangxiensis invece è caratterizzata da pareti interne color mattone. Tutte e quattro sono state coltivate con successo in laboratorio in condizioni controllate.

Implicazioni ecologiche e future applicazioni

I risultati aprono la strada a nuove ricerche sull’uso biotecnologico di questi funghi per migliorare la salute del suolo e la produttività agricola. La loro resistenza a condizioni ambientali difficili potrebbe renderli strumenti preziosi nella gestione sostenibile degli ecosistemi e nel recupero dei terreni degradati.

Approfondimenti