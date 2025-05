Una rete radio sulla Luna potrebbe svelare i segreti dell’Universo primordiale

Un progetto che punta a installare un’interferometro radio sulla faccia nascosta della Luna per osservare le prime fasi dell’universo viene presentato in un nuovo studio pubblicato su arXiv[1].

Uno sguardo sull’Universo prima delle stelle

Il progetto si chiama Dark Ages Explorer (DEX) e punta a captare i segnali emessi dall’idrogeno neutro tra il redshift 200 e 10, epoche note come le “Epoche Oscure” e “Alba Cosmica”. In questi periodi, non esistevano ancora stelle o galassie, e l’unico modo per esplorare quei tempi è attraverso l’osservazione della linea radio a 21 cm dell’idrogeno. DEX dovrebbe essere posizionato sulla faccia nascosta della Luna, lontano da interferenze terrestri e dall’azione dell’ionosfera.

Un radiotelescopio pensato per il futuro

La configurazione iniziale prevede un array compatto di 4×4 antenne, scalabile in futuro fino a migliaia di unità. Questo permetterebbe sia di misurare il segnale globale dell’idrogeno che di analizzare le fluttuazioni spaziali e temporali della sua distribuzione. L’obiettivo finale è realizzare una sorta di tomografia dell’universo primordiale. La tecnologia impiegata comprende antenne leggere e dispiegabili, sensori a basso consumo e sistemi di trasmissione dati innovativi.

Scienza secondaria, grandi opportunità

Oltre all’idrogeno primordiale, DEX aprirà nuove possibilità anche in altri ambiti. Potrà rilevare tempeste solari, emissioni radio da pianeti come Giove e Saturno, e addirittura segnali radio da esopianeti lontani. Potrebbe persino catturare le esplosioni radio veloci (FRB), contribuendo alla mappatura della materia intergalattica. Tutto ciò sarà possibile grazie alla sua posizione privilegiata e all’assenza di disturbi elettromagnetici.

Ostacoli tecnologici e prospettive

Il progetto, sostenuto da ESA e analizzato in dettaglio in uno studio del 2021, ha già delineato le specifiche tecniche per una prima versione operativa. Tuttavia, servono progressi su vari fronti: antenne più leggere, sistemi di alimentazione autonomi e riduzione dei consumi. Il veicolo europeo Argonaut potrebbe portare il primo modulo sulla Luna entro metà degli anni ’30. Anche se per ora la piena realizzazione è lontana, i primi passi sono già stati compiuti verso un radiotelescopio lunare che potrebbe rivoluzionare l’astrofisica.

Approfondimenti